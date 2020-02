Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sanierungsarbeiten für Theaterwerkstatt starten jetzt

Eisenach. Im August 2018 zerstörte ein verheerender Brand die Werkstatt des Landestheaters an der Goethestraße in Eisenach. Der Kostümfundus im Dach wurde komplett in Asche gelegt. Löschwasser machte weitere Räume unbenutzbar. Nachdem im November letzten Jahre Handwerker das Baugerüst an dem Gebäude aufstellten, kamen jetzt die Dachdecker. Sämtliche Dachziegeln werden ausgetauscht. Ein Kran hilft, das Material noch oben zu hieven. Im Bereich des Brandes wechseln die Bauleute auch das Gebälk.