Satirische Lesung in Wutha-Farnroda

André Kudernatsch liest am 9. Dezember in der Kaffeemühle in Wutha-Farnroda.

Wutha-Farnroda. André Kudernatsch stellt in der Kaffeemühle in Wutha-Farnroda sein Buch „Auweia, Weihnachten“ vor.

In seinem Buch „Auweia, Weihnachten“ klärt André Kudernatsch auf, wer wirklich die Weihnachtsmärkte heimsucht, warum Hühner für weiße Weihnachten stehen und was das digitale Schrottwichteln bedeutet.

Der Erfurter Autor lädt am Freitag, 9. Dezember, 19.30 Uhr zu einer satirischen Lesung in die Kaffeemühle, Am Rotberg 56, in Wutha-Fanroda ein. Er liest aus seinen nikolausigen Geschichten, überkandierten Kolumnen und schlichten Gedichten.

Reservierungen unter Telefon 036921/269948