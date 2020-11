Sauerstoff und Wasserstoff verbünden sich für Wärme und Strom

Horschlitt. Eine der ersten Brennstoffzellen-Heizungsanlagen im Bereich Eigenheim in der Wartburgregion nimmt in Horschlitt den Betrieb auf.

„Ich finde die Technologie gut und möchte sie unterstützen, damit sie weiter Verbreitung findet“, nennt Horschlitts Ortsteilbürgermeister Maik Klotzbach (SPD) einen der Gründe für die Entscheidung zur Brennstoffzellenheizung in den eigenen vier Wänden. Die supermoderne Anlage nach dem Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung wärmt 100 Quadratmeter Wohnfläche in einem alten Fachwerkhaus über Heizkörper sowie 120 Quadratmeter durch eine Fußbodenheizung in der ausgebauten Scheune.