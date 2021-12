Schadenübersäte Bürgersteige der Luisenstraße ärgern Anwohner

Eisenach. Bolko Schumann vom Infrastrukturamt der Stadt hat wenig Hoffnung auf eine schnelle Gehwegreparatur.

„Unsere Straße ist unmöglich“, äußert sich Brigitte Korndörfer mit leicht verbittertem Zungenschlag über die Luisenstraße im Eisenacher Villenviertel. Die betagte Dame bezeichnet mit ihrem Satz weniger die Charaktere der Anwohner der Straße, sondern vielmehr den Ausbauzustand, insbesondere der Oberflächen der Gehwege. „Überall bleibe ich mit meinem Rollator hängen, die Räder stellen sich in den Löchern quer und ich komme kaum noch vorwärts ohne Hilfe“, richtet sich die 87-Jährige mit ihren Worten bei einer Vorortbegehung an Bolko Schumann, dem Leiter des städtischen Amts für Infrastruktur. Besonders quälend wird ihr Heimweg an den strukturschwachen Gehweg-Fehlstellen nach einem Supermarkt-Einkauf mit vollbeladenem Rollator.„Wir sind gehandicapt – ohne Rollator können wir nicht mehr vor die Tür“, sagt die 86-jährige Anwohnerin Margarete Keitzl. Auf den schadenübersäten Bürgersteigen der Luisenstraße wachse jeder Schritt zu einer zusätzlich quälenden Belastung heran. Der Eisenacher Maler Christian Butter überschritt die 80 ebenfalls vor vielen Jahren. „Als ich 1963 hierhergezogen bin, war alles gepflastert – man hat die Bordsteine wenig später angehoben und das Pflaster mit Bitumen überzogen“, erinnert er sich. Seither arbeitete nur Wind und Wetter an den Gehsteigen der Luisenstraße.

Bolko Schumann kennt die Problematik, die auch viele andere Straßen der Wartburgstadt betrifft. Natürlich müssten viel mehr Instandsetzungen erfolgen, aber das Geld sei knapp. Aktuell besitzen Gehwegsanierungen Priorität, bei denen Versorgungsträger Strom-, Gas-, Wasser- oder Breitband-Leitungen im Stadtgebiet erneuern oder neu verlegen. „Wir haben noch kein Gesamtkonzept für die Gehwege des Südviertels – gern würden wir es denkmalgerecht machen, aber das muss noch abgestimmt werden“, erklärt Bolko Schumann.

Brigitte Korndörfer hegt Bedenken, dass die stolperanfälligen Gehwege der Luisenstraße demnächst weiter leiden, wenn die Baufahrzeuge für den Abriss des Fürstenhofs in der engen Straße rangieren müssen. „Überall sind Stolperfallen – jeder Schritt ist eine Belastung für uns“, bittet Margarete Keitzl den Vertreter der Stadt um Aktivitäten bezüglich der Löcher in den Wegen. „Wir sind bemüht, Gehwege bei Bauarbeiten auf 2,50 Meter zu verbreitern, aber hier müsste das Parken dann komplett herausgenommen werden“, sagt Bolko Schumann.

Neben den Senioren sehnen sich auch die anderen Bewohner der Straße nach begehbaren Wegen, insbesondere die Familien mit Kinderwagen. „Ich habe hier fast 60 Unterschriften gesammelt“, hofft Brigitte Korndörfer auf Erneuerung der Gehwege. Nur einige Wenige unterzeichneten nicht im Glauben sie müssten Straßenausbaubeiträge zahlen.