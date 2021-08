Zur Schallplatten- und CD-Börse ist in Eisenach geladen.

Schallplattenbörse in Eisenach

Die nächste CD- und Schallplattenbörse im Foyer der Eisenacher Werner-Aßmannhalle steigt am Montag, 30. August. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln (3G). Beginn ist um 14 Uhr, das Ende ist für 18.30 Uhr vorgesehen. Auch diesmal gilt: Jeder kann mitmachen. Der Eintritt kostet 3 Euro, wer selbst bis zu 80 Tonträger anbieten will (Kleinstanbieterregelung) kommt in den Genuss des ermäßigten Eintritts von 2 Euro.