Schandfleck in Lauchröden soll beseitigt werden

Die Pläne für den Bau der sogenannten „Spitze II“ an der Wilhelmstraße in Gerstungen hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung gebilligt. Das vom Gewerbebauspezialisten Kurhessen GmbH angestrengte und von einem Rotenburger Architekturbüro entworfene Projekt genau gegenüber des Ärztehauses soll im Erdgeschoss vor allem die Filiale der Raiffeisenbank Rotenburg aufnehmen. Und was soll noch rein, wurden Fragen im Gemeinderat an Bauamtsleiter Thomas Hennecke laut.

Darüber habe die Gemeinde nicht zu befinden, erwiderte Bürgermeisterin Sylvia Hartung (parteilos). Schließlich sei das ein privates Projekt. Eine Bäcker-Imbiss soll neben der Bank in dieses Haus einziehen, wird kolportiert. Da es ein solches Geschäft bereits in der Nachbarschaft gibt, äußerten Gerstunger Bedenken. Die Bürgermeisterin sagt: „Konkurrenz belebt das Geschäft“. Bei der äußeren Gestaltung des mehrgeschossigen Gebäudes hatte die Bauverwaltung noch einige qualitative Nachbesserungen gefordert. Der Bauherr sei dem nachgekommen, so Hennecke. Mindestens so viel Gesprächsstoff bot eine Anfrage von Harry Weghenkel zur Pflege des Mühlgrabens in Lauchröden, der über ein Privatgrundstück verläuft. Das Gewässer sei ein Schandfleck im Ort. Dem wird in Zusammenarbeit mit dem Gewässerunterhaltungsverband nun Abhilfe geschaffen, teilte der Bauamtsleiter mit. In Kürze werden dort nach fachlicher Anweisung Gehölze beseitig und Pflegearbeiten getätigt, informierte der Bauamtsleiter. Zweimal im Jahr, bei Bedarf auch mehr, soll nicht nur der Lauchröder Mühlgraben als Gewässer zweiter Ordnung bearbeitet werden. Der Bauhof der Gemeinde wird in diese Arbeiten eingebunden. Dass diese Abteilung des Eigenbetriebes 2018 mit mehr als 70.000 Euro Verlust notiert ist, habe krankheitsbedingte Ursachen, erklärte Werkleiter Ulf Frank bei der verspäteten Beschlussfassung zum Jahresabschluss 2018 auf Nachfrage. Der Eigenbetrieb Gemeindewerke setzte in diesem Geschäftsjahr etwa 45 Millionen Euro um und erwirtschaftete einen Gewinn von etwa 363.000 Euro.