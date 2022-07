Schattenplätze

Der „Schaukelsommer 2022“ setzt sich auch im zweiten Monat des meteorologischen Sommers (Juni, Juli und August) fort. Das Besondere dieser drei Monate war bisher der Wechsel zwischen Hitze und Frische. Besonders die „Tropischen Tage“ führten dazu, dass der Sommerstart als sehr warm empfunden wird. Der langjährige Eisenacher Mittelwert für die Tage mit einer Temperatur von 30 Grad und mehr beträgt während der drei Sommermonate neun Tage. Bereits vor dem Erreichen der Sommermitte zählt die Eisenacher Wetterstation nun schon sieben dieser heißen Tage. Dabei steht uns die wärmste Zeit des Jahres erst noch bevor...

Schon für die Mitte der nächsten Woche wird erneut eine Hitzewelle vorhergesagt. Die Tageshöchstwerte sollen bis zu 35 Grad steigen. Gut ist da ein kühles Plätzchen. Schattenspendende Bäume, die Abkühlung bieten, wachsen in Eisenachs Innenstadt sowohl auf dem Markt als auch auf dem Karlsplatz. Ohne die Stadt verlassen zu müssen, bietet der Kartausgarten Entspannung. Am Stadtrand lädt das Johannistal oder das Mariental ein. Wer es noch kühler mag, kann an heißen Tagen die Drachen- oder Landgrafenschlucht aufsuchen.