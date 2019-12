Scheinbare Befüllung des Wilhelmsthaler Sees ist nur der Regenmenge geschuldet

Zwei Einläufe speisen den seit Jahren leeren Wilhelmsthaler See derzeit beträchtlich mit Wasser. Spaziergänger registrierten am Freitag die scheinbare Befüllung des Sees. Doch das ist ein Trugschluss. Wie schon im Frühjahr sind es nur die starken Niederschläge der jüngsten Zeit, die über die Elte mehr Wasser in den See ein- als abfließen lassen. Die Bauarbeiten am Staudamm sind fast fertig, es fehlt aber die Betriebserlaubnis. Beobachter schütteln ob der Dauer mit dem Kopf.