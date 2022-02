Scheller als die Heinzelmännchen erledigt

Eisenach. Verwitterte Sitzauflagen am Eisenacher Karlsplatz in kurzer Zeit durch das Grünflächenamt repariert.

Fünf Wochen müssen sich Sonnenhungrige noch in Geduld üben, bis mit dem Frühlingsanfang am 20. März und einhergehenden Temperatursteigerungen das Verweilen im Freien keine Frostbeulen mehr beschert. Auf den Ansturm verschnaufbedürftiger Sommerfrischler hat sich Eisenach zeitig eingestellt.

Auf einer ihrer uneigennützigen Müllsammelrunden durchs Stadtzentrum entdeckt die Eisenacherin Kathrin Weigelt kürzlich völlig verschlissene Sitzgelegenheiten am Karlsplatz, die durch Witterungseinflüsse der Wintermonate litten. Schnell ist ein Vororttermin mit Silke Schilling vom Amt für Grünflächen für den 1. Februar fixiert, um die Schäden zu analysieren. „Das Holz war völlig verwittert, morsch und teils schauten Schrauben spitz aus den Sitzflächen“, gibt Kathrin Weigelt ihre Beobachtungen zur Sitzbankreihe wieder, die sich am Eingang zur Alexanderstraße entlang des Biergartens der Pizzeria „Michelangelo“ befindet. Bei einer neuerlichen Müllrunde am Dienstagabend ist Kathrin Weigelt perplex. „Ich hätte nicht gedacht, dass mein Wunsch so schnell umgesetzt wird – ein ganz großes Kompliment an das Grünflächenamt“, dankt sie. Rainer König vom Fachgebiet Grünflächen reicht das Lob an die ausführenden Mitarbeiter Andreas Kaiser und Thomas Ißleib weiter.

Die neuen Sitzgelegenheiten glänzen nicht nur durch Schnelligkeit in der Ausführung, sondern auch durch Mitdenken der Ausführenden. Auf der recht flachen Mauerzeile sind die neuen, hölzernen Sitzauflagen deutlich höher gegenüber den verschlissenen Vorgängern. „Bewegungseingeschränkte Menschen sind beim Setzen oft auf den Hintern geplumpst und kamen beim Aufstehen kaum wieder hoch“, erzählt die Müllsammlerin.

Die drei Sitzauflagen entstanden aus witterungsbeständigerem Lärchenholz. Nach Möglichkeit kommen immer Materialien zum Einsatz, die lange halten. Weil Lärchenholz noch in der Werkstatt vorrätig war, gelang zügig die Erneuerung der Bankauflagen am Karlsplatz. Bei der Erneuerung von Ruhebänken werden die historischen Gussgestelle pulverbeschichtet und diese mit Latten aus widerstandsfähigem Recyclingkunststoff bestückt.

Neben Wind und Wetter gehen, so Rainer König, Bänke auch durch Vandalismus kaputt. „Die Erinnerungsbank für Peter Bock im Kartausgarten war kurze Zeit später mit Parolen beschmiert“, denkt Katrin Weigelt an die im Juli letzten Jahres aufgestellte Sitzbank, die an seine fast drei Jahrzehnte währende Tätigkeit als ehrenamtlicher EVB-Aufsichtsratschef erinnert.