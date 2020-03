Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schenke will Kinderstadtplan

Stadtrat und Bildungsausschussvorsitzender Uwe Schenke (Linke) drängt darauf, dass die Verwaltung endlich einen Kinderstadtplan in Eisenach realisiert. Erst im Februar hatte er im Stadtrat dazu nachgefragt. Wie Schenke erklärt, habe er unlängst in Dresden einen solchen Kinderstadtplan, der von den Kindern erarbeitet wurde, kennengelernt und war begeistert. In Eisenach gibt es seit 2007 die Idee, aber bisher sei das Projekt von Verwaltung und Kinderbürgermeisterin nicht umgesetzt, mahnt er an. Die Stadt erklärte auf seine Anfrage, dass eine Fertigstellung für nächstes Jahr anvisiert sei. Die Pläne von 2007 seien nicht umsetzbar gewesen, so die Stadt. Im Sommer 2019 hatte man die Idee zur Gestaltung eines Kinderstadtplanes neu aufgegriffen. Seitdem durften Kinder ihre Vorschläge aufschreiben oder malen. Dennoch seien bis zur Umsetzung noch viele Fragen zu klären, hieß es.