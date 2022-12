Schiene Adventsziet in Isenach

Frieda, Schorsch und Hermine erfreun sech an gueten Deng’n.

Tante Frieda: Also, ech moß sach, es is goanz schien woas lues en die Adventsziet bei ons en Isenach.

Hermine: Doa heste rächt! Wonderbare Konzerte, Adventsmärkte, on en sehr gemietlech’n gelong’n Weihnachtsmarkt.

Schorsch: Na, on onser Sommergewenns-Adventsmarkt het die Liet au gefalln.

Frieda: Ach, die Adventsziet met die veelen Lichter het schuen erchentwoas.

Hermine: Ja, doch leider gebts Randalierer on Diebe, die sech uf onsern Weihnachtsmarkt romdröck’n.

Schorsch: Annere Städte überwach’n doas, on doas fend ech guet. Bei ons dauert doas äb’n emmer länger met so enner Erkenntnes.

Frieda: Na ja, manches werd au schneller entschied’n, obs den Börchern gefällt oder nech. Denkt an die 18 Bäume, die weich’n müss’n fern Wohnungsbau.

Hermine: Me spricht sogar von en Seniorenghetto, het enner en die Zittong von sech gegäb’n.

Schorsch: Bevor onsre Stemmong en Keller geht. Was sacht’n Ihr eichentlech zu dr dollen Parade met die beleuchteten Traktors on Lkw, neulech? Ech han gedacht, ech ben en Amerika!

Hermine: Da han sech die Organisatorn werklech woas schienes ienfalln lass.

Frieda: Also genieß me weiterhen die schiene Adventsziet, on erfreun ons an gueten Deng’n, die ons omgeb’n.