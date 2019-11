Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schilder für Tempo 30 aufgestellt

Im Stadtzentrum von Eisenach ist jetzt im Bereich zwischen Katharinenstraße und Müllerstraße die Tempo-30-Zone, in der die zulässige Geschwindigkeit für Fahrzeuge auf 30 Kilometer pro Stunde begrenzt ist, um einige Straßen erweitert worden (unsere Zeitung berichtete). Die entsprechende Ausschilderung wurde jetzt vorgenommen, hieß es am Mittwoch aus dem Rathaus.

Insbesondere in der Hospitalstraße war es mehrfach zu Unfällen im Bereich der Brücke und des Fußgängerüberweges gekommen.

An einigen Straßenkreuzungen haben sich aufgrund der Tempo-30-Zone die Vorfahrten jetzt auf rechts vor links geändert. An diesen Stellen wird mit mobilen Hinweisschildern auf die neue Situation zusätzlich aufmerksam gemacht – beispielsweise in der Kreuzung Nikolai-, Schiller-, Sommer- und Sophienstraße. Der geschwindigkeitsreduzierte Bereich im Stadtzentrum umfasst im westlichen Bereich zusätzlich die Hospital-, die Karl-Marx-, die August-Bebel-Straße, die Straßen Bleichrasen und Hinter der Mauer, die Katharinen- und die Georgenstraße. Zur Tempo-30-Zone die südliche Clemdastraße (ab Bahnunterführung) sowie Uferstraße, Goethestraße und Helenenstraße, ebenso die Nikolaistraße, Sommerstraße und Schillerstraße. In einigen der genannten Straßen galt bereits Tempo 30.