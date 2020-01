Schiller ist immer aktuell

Friedrich Schiller geht eigentlich immer. Und „Kabale und Liebe“ sowieso. Christine Hofer war schon lange auf der Suche nach dem richtigen Zeitpunkt, dieses Stück in Eisenach auf die Bühne zu bringen. Unter ihrer Regie wird es nun Wirklichkeit, das Junge Schauspiel feiert mit den Drama am 1. Februar Premiere im Landestheater Eisenach, und schon am Sonntag, 19. Januar, gibt es die Matinee dazu (11 Uhr).

Intrigen gegenjunge Liebe

„Kabale und Liebe“ wurde am 13. April 1784 in Frankfurt/Main uraufgeführt, gilt als typisches Beispiel des Sturm und Drang, einer literarischen Strömung in der Epoche der Aufklärung, und zählt bis heute zu den bedeutendsten deutschen Theaterstücken. Schillers bürgerliches Trauerspiel handelt von der leidenschaftlichen Liebe zwischen der bürgerlichen Musikertochter Luise Miller und dem Adelssohn Ferdinand von Walter, die durch niederträchtige Intrigen (Kabalen) zerstört wird.

Ursprünglich also geht es thematisch um den Konflikt einer nicht standesgemäßen Liebe zweier junger Menschen. Diese Standesunterschiede gibt es heute nicht mehr in dieser Form, „und dennoch ist das Stück weiter hochaktuell“, findet Christine Hofer. Denn auch der Generationenkonflikt wohnt im Stoff, und darauf wird in der Inszenierung der Fokus gelegt. „Das ist doch die Qualität der großen, dramatischen Werke, dass ihre Fabel, ihre Aussage auch Jahrhunderte später nichts an ihrer Aktualität verloren haben.“

In Zeiten wie unserer, in der die junge Generation so politisch wie seit Jahren nicht mehr auf die Straße gehe und eine Zukunft fordere, gehöre ein Stück, in dem die ältere Generation die Zukunft der Jüngeren aufs Spiel setze und am Ende auch zerstöre, auf die Bühne.

Kein Umtextenin Jugendsprache

Die Haupt-Zielgruppe ist also klar definiert, das jugendliche Publikum. Allerdings verzichtet das Ensemble bewusst darauf, Schiller in Jugendsprache umzudichten. Es gebe, so Hofer, ein paar wenige textliche Veränderungen, um den Konflikt klarer auf den Punkt zu bringen, im Heute verständlicher zu machen. Ansonsten bleibe Schiller der grandiose Schiller. Der Konflikt an sich und die theatralische Umsetzung sind die Mittel des Ensembles, um das junge Publikum zu erreichen.

Zwei Neue im Jungen Schauspiel finden sich dabei in Hauptrollen. Michael Naroditski ist als Wurm zu erleben. Er ist 31 Jahre alt, stammt aus Usbekistan, lebt mit seiner Familie seit 2001 in Deutschland. Er studierte Schauspiel in Linz, war drei Jahre am Theater in Naumburg und kam nach einer Zeit als Freischaffender nun nach Eisenach. Die Rolle als Bösewicht gefällt ihm ausgesprochen gut.

Christoph Rabeneck ist 27 Jahre alt, aus dem Sauerland und kommt nach erfolgreichem Schauspielstudium frisch aus Hamburg nach Eisenach: „Kinder- und Jugendtheater war schon während des Studiums mein Ding, und da hat Eisenach mit dem Jungen Schauspiel genau gepasst.“ Er spielt Ferdinand, den Adelssohn, der sich in die Standesniedere Luise verliebt und seine Privilegien mehr und mehr als Bürde erlebt.

Oska Melina Borcherding ist als Luise zu erleben. Der 26-jährige Schauspieler wurde 1993 in München geboren. Nach dem Abi ging er zum Schauspielstudium nach Hannover. Danach spielte er im Jugendtheater an der Parkaue in Berlin. Seit etwa Jahren ist er freischaffend tätig. „Das will ich auch bleiben, weil ich mich nicht so recht entscheiden kann, ob ich lieber Theater spiele oder fürs Fernsehen arbeite“, sagt der 26-Jährige. Ab 28. Januar ist er in der neuen ARD-Vorabend-Serie „WaPo Berlin“ in einer Hauptrolle zu erleben.

Wer mehr über das Stück, die Inszenierung oder auch Borcherding erfahren möchte, ist bei der Matinee am 19. Januar, 11 Uhr, im Theater goldrichtig. Da wird es viel Interessantes zu den Frauenfiguren, der Geschichte des Stückes, dem Inszenierungsansatz und vieles mehr zu erfahren geben.

Premiere: 1. Februar, 19.30 Uhr, Landestheater, weitere Vorstellungen: 8. Februar, 6., 22. März, 10., 28., 29. April