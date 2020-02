Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schlagernachmittag im Eisenacher Bürgerhaus

Das Schlager-Trio „Calimeros“ stellt am 1. März um 16 Uhr im Eisenacher Bürgerhaus sein aktuelles Album „Endlos Liebe“ vor. Damit eroberten die Schweizer Platz 1 der offiziellen deutschen Albumcharts. Das ist noch nie zuvor einer Band aus der Schweiz gelungen.

Mit von der Partie in Eisenach ist außerdem Sonia Liebing, laut der Veranstalter „ein neuer Stern am Schlagerhimmel“. Die Kölnerin habe bereits Auftritte in ausverkauften Arenen, sie überzeuge mit einer „ausdrucksstarken Stimme“. Ihr neuer Titel zusammen mit Bernhard Brink sei bereits in allen Hitparaden vorne mit dabei.

Karten für das Konzert der „Calimeros“ und von Sonia Liebing kosten im Vorverkauf 42,90 Euro und sind in der Tourist-Information im Eisenacher Stadtschloss, Telefon (03691) 79 23 23 sowie über den Ticketshop Thüringen, Telefon (0361) 227 5 227, und im Pressehaus unserer Zeitung, Sophienstraße 40a, in Eisenach erhältlich.

Schlager-Konzert am Sonntag, 1. März, 16 Uhr, Bürgerhaus Eisenach