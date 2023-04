Schlechte Noten für Fahrradfreundlichkeit in Eisenach

Eisenach. ADFC-Fahrradklimatest 2022 ist auch für Eisenach ausgewertet, mit bescheidenem Fazit.

Die Ergebnisse des 10. ADFC-Fahrradklima-Tests liegen vor. Die Ergebnisse sind für die Wartburgstadt erneut ernüchternd, teilt der Kreisverband des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) mit. Die 118 Teilnehmer bewerteten im Herbst 2022 das Fahrradklima sehr negativ mit einer Durchschnittsnote von 4,3.

Dabei ist die Teilnehmerzahl in Eisenach erstmals gesunken. „Es war diesmal mühsam, zum Mitmachen zu motivieren.“, sagt Peter Schütz vom ADFC-Wartburgkreis. „Offenbar habe viele Menschen resigniert. Sie glauben nicht mehr an die nötigen Veränderungen.“ Dennoch lohnt sich ein Blick auf die Details, denn die Eisenacher stellen auch Stärken heraus. Dazu gehören die kostenfreie Radmitnahme in Bus und Bahn. Besonders nachdenklich stimmt die schlechte Bewertung der Erreichbarkeit des Zentrums.

Der ADFC Kreisverband Wartburgkreis will die Test-Ergebnisse beim Radlerstammtisch am Mittwoch, 26. April, um 19 Uhr in den Irish Pub, Goethestraße 25, in Eisenach diskutieren und konkrete Forderungen aufsetzen. „Denn der aktuelle Zustand der Fahrradinfrastruktur kann nicht zufrieden stellen“, informiert der Vorsitzende, Peter Schütz.