Schlösserradeln mit Ziel Marksuhl

Radfahrer in Gerstungen.

Wartburgkreis. Von drei Orten startet am Sonntag das Schlösserradeln nach Marksuhl.

Das Schlösserradeln im Werratal, eine Sternfahrt zum Schloss Marksuhl, startet am Sonntag jeweils ab 10.30 Uhr in Eisenach (Markt), Barchfeld und Gerstungen (Markt). In Marksuhl werden Führungen im Schloss angeboten. Anschließend ist eine gemeinsame Weiterfahrt zum Erlebnistag nach Bad Salzungen geplant.

Auch der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) ruft zur Teilnahme an dieser Radtour auf. Eine eigene ADFC-Tour (66 Kilometer) führt ab 9.30 Uhr von Tiefenort über Marksuhl nach Berka/Werra und zurück über Heringen.