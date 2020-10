Schlothauer lässt rechtliche Schritte prüfen

Da wird es noch mal schmutzig im Bürgermeister-Wahlkampf in Wutha-Farnroda. Und der parteilose Kandidat Jörg Schlothauer kündigt deshalb die rechtliche Prüfung des Vorgangs an. In Schreiben an die Staatsanwaltschaft Meiningen, die Kommunalaufsicht, aber auch weitere Adressaten werden ihm verschiedene Vorwürfe im Zusammenhang mit seiner Kandidatur gemacht.

So soll er die Listen für die Unterstützer-Unterschriften, die er als parteiloser Kandidat benötigt, per Hauspost im Rathaus habe verteilen lassen, Bauhofmitarbeiter mit der Aufstellung seiner Plakate beschäftigt haben, Wahlkampfgespräche in den Räumlichkeiten des Rathauses geführt und auf seiner privaten Homepage Anschrift und Rufnummer der Gemeinde verwendet haben.

„Das ist großer Quatsch. Ich werde meinen Rechtsanwalt einschalten“, kündigt Schlothauer auf Anfrage an.

Ein Bauhofmitarbeiter habe ihm an einem Samstag privat bei den Plakaten geholfen. Lediglich, das mit der Homepage sei korrekt. Das sei ein Fehler der Werbeagentur gewesen, der aber bereits korrigiert sei. „Ich kann mir schon vorstellen, wer da mit Dreck wirft“.