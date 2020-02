Schnellmannshausen. Der Schnellmannshäuser Carneval Verein hat sich mit seiner zweimal ausverkauften Show am Wochenende eindrucksvoll in Szene gesetzt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Schnellimanscharo“ wird zwei Tage lang zum Nabel der Welt

Zweimal ausverkaufter und begeisterter Saal am Wochenende bei der unterhaltsamen Gala des Schnellmannshäuser Carneval Vereins (SCV). Sie bot alles, was das närrische Herz begehrt. Mit dem Schulfasching und Dämmershoppen endet die närrische Hochzeit am Rosenmontag in „Schnellimanscharo“.

Dieses Wort hat Büttenredner Sven Fischer benutzt. Was er von der Kanzel aus trocken und unnachahmlich unter die jeweils mehr als 300 Gäste feuerte, ließ manchen bisweilen wohl kurz die Luft anhalten, ehe das Gelächter losbrach. Fischers lokalpatriotische Bütt ist teils harter Tobak gegen den „Micha“ (Bürgermeister Michael Reinz) und die „Kernstadt“, sowie einige andere wichtige und umtriebige Treffurter. Fischer wollte Reinz’ Namen im Vortrag eigentlich so oft erwähnen, wie der im zurückliegenden Jahr in der Zeitung stand, aber dafür hätte die Zeit nicht gereicht. Büttenredner Sven Fischer trieb es bei der SCV-Gala wie immer auf die Spitze, auch zur Freude des Elferrates um Heiko Jauernik (rechts) Foto: Jensen Zlotowicz Die SVC-Show ist eine runde Sache, die mit den Eisenacher Akrobaten „Firelights“ seit 2018 feste Gastkünstler hat und die einen „Turnerbund 1891“ vorweist und in dem Schnellmannshäuser Recken als Schornsteinfeger agieren – sportlich top fit. Das Bütten-Kaffeeklatschduo Lisbeth & Berta (sie & er) ist vergnügungssteuerpflichtig. Es sind Fix-Punkte eines Programms, das kaum Schwachstellen kennt. Justin Luhn (17) und Annabell Liebetrau (14) bieten als Funkenpaar tänzerisch hohe Qualität, ebenso wie die zehnköpfige Garde. Alle Bühnenakteure wurden von Kellermeister Clint Apfel zuvorkommend bedient. Sven Fischers Bütt macht die Schnellmannshäuser für einen Moment zum Mittelpunkt der Welt, watscht die „Kernstadt“ und ihre Verwaltung gediegen ab und schielt auch zum Ortsteil Volteroda, wo jeder Autofahrer mit einem griesgrämigen Smiley an der Straße (kaum einer fährt dort vorgeschrieben 50) begrüßt wird. Und die Heizung im Ratssaal funktioniere bei den Stadtratssitzungen trotz Greta nicht, sie lasse sich nicht abstellen. Woher hat Fischer nur seine Insider-Informationen? SCV-Präsident und Verwaltungs-Geschäftsleiter Heiko Jauernik stellt die Frage höchst persönlich süffisant. Dem Programm setzte Fischer neben dem fulminanten Männerballett die Krone auf. Es müssen keine Klarnamen fallen, um zu wissen, wer der Kleine-Brötchen-Porsche-Bäcker ist oder wer das Oligarchen-Viertel regiert. Klar ist für Fischer, dass die abgehauene Kuh von Kolchosen-Chef Henning nie in den heimischen Stall zurückkehrt, weil sie die Freiheit liebt und dass die Radpension in Treffurt ein „Millionengrab“ wird. Ach ja, dann ist da noch „Harrys House“ neben dem Saal. Die Treffurter Strippen zum englischen Thron sind mittlerweile hinlänglich bekannt. Sven Fischer weiß darüber hinaus, dass Michael und Michaela (das Bürgermeisterpaar) Prinz und Prinzessin in England werden und dafür Charles und Camilla in die Bruchbude nach Schnellmannshausen ziehen, den Nabel der Welt.