Schnellmannshausen: Gemeinsamer Weg nach der Umschulung

Wie in vielen Ortschaften im Wartburgkreis, verschwanden auch in Schnellmannshausen im Laufe der Jahre mit der Schließung von Kaufhallen und anderen Einrichtungen, Plätze und Treffpunkte, an denen sich die Menschen immer noch mal im Gespräch austauschten. Mit der Eröffnung des Fußstübchens, der podologischen Praxis von Bärbel Schilbach und Susanne Luhn, gibt es seit Anfang März wieder einen solchen Treffpunkt . Dabei entstand die Idee einer podologischen Praxis erst auf der Schulbank. Aus befristeten Arbeitsverhältnissen waren Bärbel Schilbach (57) und Susanne Luhn (53) in die Arbeitslosigkeit gelangt und vom Arbeitsamt noch einmal zu einer Umschulung motiviert worden. Dort trafen sich die beiden und entschlossen sich zum gemeinsamen Weg. Die Räume der kürzlich geschlossenen Raiffeisenbank im ehemaligen Gemeindeamt neben der Feuerwehr boten gute Voraussetzungen für das Vorhaben. Dennoch war eine umfassende Sanierung und ein kleiner Umbau für den Sterilisationsraum vonnöten.

Zusammen mit der notwendigen Praxisausstattung wurden nun 30.000 Euro investiert und das Ergebnis ist sehenswert. Die zwei freundlichen Behandlungsräume und das gemütliche Wartezimmer mit alten Fotos über dem kleinen Kamin laden da förmlich zum Verweilen ein. Und beide Frauen brennen für den interessanten Beruf, der sehr medizinisch und mit viel Fachwissen belegt ist. Die zentrale Lage zwischen Eisenach und Eschwege und zudem an der Bundesstraße 250 nährt den Optimismus der beiden Fachfrauen. Schließlich bieten sie ein breites Spektrum an, neben medizinischer Fußpflege auch die podologische Komplexbehandlung, Orthosenbehandlung und Spangentechnik. Zur Eröffnung des Fußstübchens gaben sich den ganzen Tag über viele Gäste die Klinke in die Hand. Neben vielen Schnellmannshäusern und früheren Arbeitskolleginnen freute sich auch Bürgermeister Michael Reinz (parteilos) über das mutige Engagement der Damen. Selbst die erfahrene Fußpflegerin Ilona Gippert, bei der Bärbel Schilbach und Susanne Luhn ihr Praktikum absolviert hatten, ließ es sich nicht nehmen zu gratulieren.