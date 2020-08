Schönster Blumenschmuck im Wartburgkreis gesucht

Mit diesem Foto von seinem Vorgarten hat sich Detlef Fuhlrott aus Ruhla am Blumenschmuck-Wettbewerb des Wartburgkreises beteiligt.

Was haben der prächtige Vorgarten von Christel Storch in Wiesenthal, die tolle, selbst angelegte Wildblumenwiese von Familie Schulz aus Förtha oder der üppige, bunte Balkonschmuck von Dieter Kümmel in Kambachsmühle gemeinsam? Sie alle gehören zu den Teilnehmern des diesjährigen Blumenschmuck-Wettbewerbes des Wartburgkreises.

Ergebnisse der Gärtnerkunst aufs Bild bannen

Noch bis zum 30. August ist Zeit, Fotos von den eigenen Bepflanzungen oder Arrangements einzureichen. „Die Zusendungen kommen aus allen Teilen des Wartburgkreises“, weist Sandra Blume, Pressesprecherin des Landratsamts in Bad Salzungen, hin.

Neben wunderschönen Vorgärten und üppigen Balkonkästen wurden auch Bilder selbst angelegter, insektenfreundlicher Wildblumenwiesen eingesendet.

Detlef Fuhlrott aus Ruhla beteiligt sich beispielsweise mit seinem Vorgarten, den er 1995 mit der letzten Fuhre Schwerspat aus der Grube Friedensstein angelegt hat.

Wer noch teilnehmen möchte, zückt am besten schnell die Kamera und bannt die Ergebnisse seiner Gärtnerkunst aufs Bild.

Blumenschmuck muss von öffentlichen Wegen oder Plätzen aus sichtbar sein

„Wir freuen uns über jeden Beitrag“, so Sandra Blume weiter. Die schönsten Bilder werden im Kreisjournal des Wartburgkreises und auf der Facebook-Seite des Wartburgkreises veröffentlicht.

Zu gewinnen gibt es für die Hobbygärtner der drei am schönsten mit Blumen geschmückten Häuser oder Wohnungen außerdem die Neuauflage des Buches „Die Wartburgregion – Entdeckungsreisen“ sowie Gutscheine im Wert von je 30 Euro für eine ortsansässige Gärtnerei in ihrer Nähe, damit sie auch künftig weiterhin ihren grünen Daumen einsetzen können.

Zu beachten bei der Teilnahme am Wettbewerb ist, dass der Blumenschmuck für Passanten und Spaziergänger von öffentlichen Wegen oder Plätzen aus sichtbar sein und sich auf dem Gebiet des Wartburgkreises befinden muss.

Interessierte Teilnehmer senden ein Foto ihres Vorgartens oder blumengeschmückten Hauses bis zum 30.August per E-Mail an: pressestelle@wartburgkreis.de (Dateigröße maximal fünf Megabyte).