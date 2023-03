Eisenach. Am Hauptfriedhof läuft Wasser bereits

Im Laufe der Woche von Montag, 27. März, an werden die Schöpfstellen auf den Ortsteilfriedhöfen und dem Eisenacher Hauptfriedhof durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Friedhofs wieder in Betrieb genommen. Das geht aus einer Mitteilung der Stadtverwaltung hervor. Bedingung für die Inbetriebnahme sind frostfreie Nächte. Der Brunnen auf dem Hauptfriedhof am Hauptweg oberhalb der Kapelle (bei der Blühwiese) ist bereits jetzt in Betrieb.