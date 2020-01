Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schreiben an der Tastatur

„Computerschreiben in 4 Stunden – kompakt“, heißt der Volkshochschulkurs, der am Samstag, 11. Januar, um 9 Uhr in den Räumen der Eisenacher Volkshochschule beginnt. Teilnehmer erlernen in nur vier Stunden, die Tastatur mit zehn Fingern zu bedienen, ohne hinschauen zu müssen.

Im Gegensatz zum herkömmlichen Erlernen handelt es sich bei diesem Konzept um einen ganzheitlichen mentalen Ansatz. Dabei sei es, so Kursleiterin Sabine von der Sitt, egal, ob der Lernende acht oder 80 Jahre alt ist, es funktioniere bei jedem.

Die Kursgebühr beträgt 26,40 Euro. Die Anmeldung ist in der Volkshochschule in der Schmelzerstraße 19 oder per Fax an 03691/67 05 55 möglich. Weitere Infos gibt es unter Telefon: 03691/67 05 50.