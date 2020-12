Gewaltige Detonationen: Schrottberg auf Recyclinghof in Merkers in Flammen

Merkers. Ein Großbrand auf einem Recyclinghof in Merkers in der Nacht zu Freitag hält Einsatzkräfte in Atem. Alle Feuerwehren der Region waren im Einsatz. Es war nicht der erste Brand im Recyclinghof.