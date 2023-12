Schubert-Chor singt in Eisenacher Nikolaikirche

Eisenach Der Franz-Schubert-Chor Eisenach lädt zu seinem traditionellen Adventskonzert ein.

Der Franz-Schubert-Chor gibt traditionell am zweiten Advent sein jährliches Adventskonzert. Er tritt am Sonntag, 10. Dezember, um 16 Uhr in der Eisenacher Nikolaikirche auf. Auf dem Programm stehen bekannte und neue Melodien aus der weihnachtlichen Chorliteratur mehrerer Jahrhunderte. Es dirigiert Hans Aschenbach. Der musikalische Leiter hat den Chor dank umfangreicher Proben erneut zu einer hohen Leistung befähigt. Zum Konzert ist das Publikum aus Eisenach und der Umgebung herzlich eingeladen. Treue Zuhörerinnen und Zuhörer sind ebenso willkommen wie neue, an Chormusik interessierte Menschen. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, um eine Spende wird gebeten.