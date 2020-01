Wartburgkreis. Schüler machten 2019 in Bad Salzungen Stadtpolitik – ein interessantes Projekt zur Förderung von Demokratie. Jetzt werden ihre Anträge beraten.

Schüler schlüpfen in Bad Salzungen in Rolle von Stadträten

Wie lassen sich demokratische Entscheidungsprozesse Schülern verständlich machen? Mit diesen Fragen setzten sich im vergangenen Jahr Projekte auseinander, die vom Förderprogramm für Demokratie „Denk bunt im Wartburgkreis“ unterstützt wurden. Wie das Landratsamt mitteilt, wurden im vergangenen Jahr über 20 Einzelmaßnahmen durch die Initiative gefördert. Am Jahresende sei die Bilanz positiv, heißt es.

Theaterstück zum Mauerfall

Besondere Schwerpunkte waren das 30-jährige Jubiläum der Grenzöffnung sowie die Kommunal- und Landtagswahlen in Thüringen. Im Rahmen der Feierlichkeiten zum Fall der innerdeutschen Mauer wurden eine Filmdokumentation mit Zeitzeugen der Wartburgregion und ein Theaterstück unterstützt. So schufen Schüler der Regelschule Treffurt mit der Theaterpädagogin des Landestheaters Eisenach Sequenzen, die die Zeit im Herbst 1989 zum Inhalt haben. Vorher wurden Tondokumente und Interviews mit Eltern und Bekannten ausgewertet und in die kurzen Spielstücke mit einbezogen.

Landtagswahlen im Fokus

Die Aufführungen waren im Erlebnisbergwerk Merkers sowie im Eisenacher Theater bei einem Demokratieabend zu sehen. Begleitend zu den Wahlen sei eine Plakat- und Flyerkampagne mit dem Aufruf wählen zu gehen gestartet worden.

Schüler werden Stadträte

Ein besonderer Höhepunkt sei ein kommunalpolitisches Planspiel im Pressenwerk Bad Salzungen gewesen, bei dem Schüler aus Bad Salzungen in die Rolle von Stadträten schlüpften und Anträge für den örtlichen Stadtrat erarbeiteten. Diese werden derzeit im Stadtrat geprüft. Das Projekt soll weitergeführt werden.

Jugendforen für mehr Beteiligung

Um junge Menschen stärker zu beteiligen, wurden zudem drei Jugendforen eingerichtet. Daraus entstand ein eigener Jugendfonds, mit dem zehn Projekte verwirklicht werden konnten, schreiben die Leiter von „Denk bunt“.

