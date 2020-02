Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schüler verhelfen angestaubten Sinfonien zu neuem Glanz

Ob das leger aufgepeppte Etikett dem 250-Jährigen wohl gefallen hätte? Aber sicher, meint Rainer Hersch, aus dessen Augen der Schalk blitzt. Den Musiker, Autor und Comedian hält auch ein auf hohem Sockel stehender Genius nicht davon ab, sich ihm mit dem unbekümmert schrägen Humor der Briten anzunähern. Nun ja, bevor er taub und griesgrämig wurde, muss Beethoven selbst eine Frohnatur gewesen sein, da er – zugegeben lange vor der berühmten „Neunten“ – ein „Lied an einen Säugling“ komponierte oder eine „Elegie auf den Tod eines Pudels“. Wie dem auch sei – wenn einer die Schranke zwischen „U-„ und „E-Musik“ niederzureißen und Kinder für Klassik zu begeistern versteht, dann der weltweit agierende „Musik-Hooligan“, der aus altehrwürdigen Werken „den Kalk klopft“ und sich nicht scheut, Beethovens Büste faschingskonform mit Clowns-Nase zu versehen. Denn bald, quasi als Auftakt der tollen Tage, ist es so weit! Das an der Oststadtschule und der Regelschule Wutha-Farnroda beheimatete „Sing mit“-Projekt erlebt seinen ersten Höhepunkt. Begleitet und dirigiert von Rainer Hersch werden die Kinder mit anderen Schulchören die „Ode an die Freude“ schmettern – am 21. Februar im Gothaer Kulturhaus und am 24., am Rosenmontag, im Landestheater Eisenach (hier allerdings ohne die Schulchöre). Dass die Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach das Projekt mit viel Engagement unterstützt, erweist sich als Segen, doch erst recht motivierte die kleinen Sänger ein Star-Gast-Dirigent wie Hersch. In seinem direkt an die Kinder adressierten Brief hatte er sie gebeten, sich ganz genau ein Beethoven-Stück anzuhören, danach ihr ureigenes Beethoven-Bild anzufertigen und ins Gothaer Kulturhaus zu schicken, wo die originellsten Porträts zur Ausstellung kommen. Dann erklärte er, warum Beethoven Schillers Verse vertonte, warum er der Sinfonie diesen Chorgesang einfügte, was ja absolut unüblich war, warum der Satz „Alle Menschen werden Brüder“ damals revolutionär war.

Anfängliche leise Zweifel am Gelingen des Vorhabens wischte Hersch bei der Generalprobe vom Tisch, förmlich hingerissen von den Fortschritten der Akteure, denen er bescheinigte: „Bis Ende Februar seid ihr fabelhaft!“ Der „Freude schöner Götterfunke“, kindlich ungetrübt, dürfte die Kinder längst erfasst und mitgerissen haben; zu wünschen bleibt, dass er auch sein Publikum entflammt und seine Botschaft überall verstanden wird.