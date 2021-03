In Eisenach sind die Schulen ab Montag wieder dicht. (Symbolbild)

Eisenach Nachdem der Inzidenzwert in Eisenach über 200 gestiegen ist, werden ab Montag Schulen und Kitas wieder geschlossen.

Aufgrund der hohen Corona-Inzidenz sind Schulen und Kindertagesstätten in der Stadt Eisenach ab Montag, 22. März, geschlossen. Darüber informierte am Donnerstag die Stadtverwaltung. Das betreffe Schulen und Kitas in staatlicher und freier Trägerschaft.