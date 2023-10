Schweina plant Weihnachtsmarkt und bittet um Mithilfe der Bewohner

In rund zwei Monaten wird am 1. Advent in Schweina Weihnachtsmarkt gefeiert (Symbolfoto).

Schweina. Interessenten können sich im Ortsteilrat einbringen. Die Sitzung ist am 10. Oktober.

Am Dienstag, 10. Oktober, findet in Schweina die nächste Sitzung des Ortsteilrates statt. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Abstimmung zum diesjährigen Weihnachtsmarkt am 1. Advent. Darum lädt Ortsteilbürgermeister Thomas Mieling alle interessierten Bürger und Anrainer ausdrücklich ein, an der Planung teilzunehmen. Die Veranstaltung fand im vergangenen Jahr erstmals rund um den Markt statt. Die Sitzung beginnt um 18 Uhr im Feuerwehrgerätehaus Schweina.