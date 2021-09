Schwer verletzt - Quad-Fahrer macht alles falsch - Strohballen brennen - Kontrollen bei Germa Race Wars

Eisenach. Das sind die Meldungen der Polizei für Eisenach und den Wartburgkreis.

Geklaut, unter Drogen, ohne Fahrerlaubnis: Quad-Fahrer macht alles falsch

Ein 42-Jähriger wurde Samstagabend gegen 18.50 Uhr mit seinem Quad samt Anhänger auf der Mühlhäuser Straße kontrolliert. An seinem Kfz waren gestohlene Kennzeichen angebracht. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamin und Metamphetamin. Der Quad-Fahrer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, aber dafür im Besitz einer kleinen Menge Haschisch. Das Gespann war nicht versichert und wurde höchstwahrscheinlich ebenfalls entwendet.

Es handelt sich um ein weißes Quad und einen silberfarbenen Anhänger. Die Ermittlungen zur Herkunft wurden aufgenommen. Das Rauschgift, die Kennzeichen sowie das Fahrzeuggespann wurden sichergestellt. Mehrere Ermittlungsverfahren wurden gegen den 42-Jährigen eingeleitet und eine Blutentnahme bei ihm durchgeführt.

Jetzt zum TA-Newsletter anmelden Nachrichten aus Ihrer Region E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Polizei Eisenach bittet um Informationen zur Herkunft des Quads samt Anhängers. Hinweise werden unter der Bezugsnummer 0205336/2021 und der Telefonnummer 03691 - 261124 entgegengenommen.

Strohballen zwei Mal angezündet

Unbekannte zündeten in der Nacht zu Sonntag gleich zweimal mehrere Strohballen an, welche in der Nähe der Agrargenossenschaft im Blumenweg in Dankmarshausen auf einem abgeernteten Feld lagen. Der oder die Täter verursachten kurz vor Mitternacht und in den frühen Morgenstunden dabei jeweils einen Brand, bei denen keine Personen verletzt wurden, aber ein Sachschaden von insgesamt ca. 500 Euro entstand. Die Feuerwehren kamen zum Einsatz und ließen die Ballen kontrolliert abbrennen bzw. löschten diese.

Die Polizei hat Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung eingeleitet und sucht Zeugen, die die Taten beobachtet haben und sachdienliche Informationen zu dem oder den Tätern geben können. Hinweise werden unter der Bezugsnummer 0205520/2021 und der Telefonnummer 03691 - 261124 entgegengenommen.

Auto fährt gegen verlorenen Kübel

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr Samstagvormittag gegen 11 Uhr zwischen Stregda und Hötzelsroda in Richtung Stregda. Etwa auf halber Strecke verlor der oder die Unbekannte einen auf seinem Fahrzeug geladenen schwarzen Kunststoffkübel. Dieser flog auf die Gegenspur. Eine entgegenkommende 55-jährige Toyota-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und kollidierte mit dem Kübel. Personen wurden nicht verletzt.

Es entstand jedoch ein Schaden am Toyota in Höhe von ca. 500 Euro. Aufgrund der Verkehrsverhältnisse konnte die 55-Jährige nicht direkt am Unfallort anhalten und fuhr weiter, um kurz darauf auf die Polizei zu warten. In dieser Zeit kehrte der Verursacher mutmaßlich zurück, lud den Kübel wieder auf und verließ den Unfallort pflichtwidrig.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Informationen zum Verursacher und dessen Fahrzeug geben können. Hinweise werden unter der Bezugsnummer 0205141/2021 und der Telefonnummer 03691 - 2621124 entgegengenommen.

Verkehrskontrollen bei German Race Wars

Die Polizei Eisenach führte am Wochenende Verkehrskontrollen bei der An- und Abreise zur Veranstaltung 'German Race Wars' am Flugplatzes Kindel durch. Ein 19-Jähriger wurde Samstagmittag mit seinem Toyota kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab 0,6 Promille. Ein 29-Jähriger wurde Sonntagmorgen gegen 10 Uhr mit seinem Mercedes-Transporter kontrolliert. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von über einem Promille, der gerichtsverwertbare Atemtest ergab über 0,8 Promille.

Ein 32-jähriger VW-Fahrer wurde dann am Sonntag gegen 11.25 Uhr kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab von über 0,8 Promille. Gegen die drei Männer wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Frau bei Wildunfall schwer verletzt

Eine 27-Jährige fuhr Samstag gegen 23 Uhr mit ihrem VW auf der B 19 aus Richtung Creuzburg in Richtung der Abfahrt Eisenach-Weststadt. Auf der Strecke standen mehrere Wildschweine auf der Fahrbahn, von denen die VW-Fahrerin zwei mit ihrem Pkw erfasste. Ein 54-jähriger Mitfahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt. Die 27-Jährige wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die beiden Wildschweine verendeten am Unfallort. Aus diesem Grund rät die Polizei, besonders achtsam auf Straßen in Wald- und Feldnähe zu fahren, die Geschwindigkeit entsprechend zu reduzieren und bremsbereit zu sein.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen

Mann schlägt Ehefrau krankenhausreif - Drei Einbrecher gestellt