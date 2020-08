Schwer verletzter 70-Jähriger nach Sturz aus Keller gerettet

Am Samstagabend rief ein Anwohner in Eisenach gegen 17.30 Uhr die Polizei in die Straße Kleine Wiegand, weil er Hilferufe aus der Nachbarschaft gehört hatte. Die Polizisten entdeckten ein Wohnhaus, aus dessen Keller tatsächlich Hilferufe zu hören waren.

Sofort verschafften sie sich über ein Fenster Zutritt zum Wohnhaus und fanden am Boden der Kellertreppe den 70 jährigen Bewohner mit schweren Verletzungen vor. Augenscheinlich war er die Treppe hinabgestürzt.

Der Rettungsdienst behandelte laut Polizei den Verletzten schnellstmöglich brachten in St. Georg Klinikum. Die Polizei konnte ein Fremdverschulden ausschließen. Der aufmerksame Nachbarn ersparte dem 70-jährigen Eisenacher ein schlimmeres Schicksal.

