Autofahrer in Eisenach müssen viel Geduld haben. Grund sind zahlreiche Baustellen. Vor allem die voll gesperrte Bahnhofstraße sorgt für Staus.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schwere Zeiten für Autofahrer

Wenn es noch einen Beweis für die schwierige Verkehrssituation in Eisenach gebraucht hat, dann wird er in diesen Tagen durch die zwischen Busbahnhof und Nikolaitor voll gesperrte Bahnhofstraße geliefert. Autofahrer stehen im Berufsverkehr morgens und abends in der gesamten Innenstadt im Stau. Ist auf der Umleitungsstrecke außerdem Sperrmüll-Entsorgung wie Dienstagfrüh, hören die Anlieger nur noch Hupkonzerte. Eine Koordinierung auch noch dieser Termine ist sicher zu viel verlangt.

Aber Wechselwirkungen mit anderen Baustellen haben eine Logik. Die Uferstraße kann nicht für Entlastung sorgen, weil dort wegen Havarie am Kanal gebaut wird. Auch die Fischweide als Ausweichmöglichkeit für die Rennbahn ist gesperrt. Aber im Grunde gibt es nie einen günstigen Zeitpunkt. Eisenach leidet zu sehr unter dem Durchgangsverkehr.

Entgegen Navi-Ansagen und Gewohnheiten sollte man auf die Schilder achten. Vorfahrten sind geändert, etwa zwischen Schiller- und Nikolaistraße. Die Durchfahrt am Nikolaitor ist Sackgasse bis Baustelle. Wer meint, das sei eindeutig gekennzeichnet, sieht vor Ort das Gegenteil. Autofahrer vor allem mit auswärtigen Kennzeichen drehen waghalsig.

Am Dienstag, 26. November, soll der Spuk vorbei sein. Bis jetzt, so heißt es aus dem Rathaus, sieht es gut mit dem Termin aus.