Kinder bei einem Schwimmkurs in Eisenach im Aquaplex.

Schwimmvoraussetzungen werden von Eisenacher Lehrern unterschiedlich beurteilt

„Die Kinder bringen in den Schwimmkurs immer weniger Erfahrung mit“, sagt Karsten Müller, Schulleiter und Sportlehrer der Jakobschule Eisenach. Er gibt an drei Schulen Schwimmunterricht. Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) schlägt in die gleiche Kerbe, weil immer weniger Kinder sicher schwimmen können. Die Gründe dafür sind vielfältig, die Bundes-DLRG macht vor allem die zahlreichen Bäderschließungen dafür verantwortlich. Umfragen lassen teilweise auch auf andere Gründe schließen.

Eine repräsentative Forsa-Umfrage für die DLRG hat es aufgezeigt: 59 Prozent der Zehnjährigen sind keine sicheren Schwimmer, obwohl bundesweit der Schwimmunterricht in der dritten Klasse verpflichtend ist. Dazu kommt, dass 2018 über 20 Kinder unter 15 Jahren ertrunken sind, oft aus Selbstüberschätzung. DLRG-Präsident Achim Haag, weist auch auf die geringe Aufklärung der Eltern hin und macht klar: „Als sicherer Schwimmer kann nur gelten, wer die Disziplinen des Jugendschwimmabzeichens in Bronze beherrscht. Alle Experten, Sportwissenschaftler und unsere Ausbilder sind sich einig, dass die Prüfungsanforderungen des Seepferdchens dafür zu gering sind.“ Dennoch würden das viele Erziehungsberechtigte nicht auf dem Schirm haben. 80 Prozent der Drittklässler können vor dem Kurs noch nicht schwimmen Die anderenorts bedauerliche geringe Verfügbarkeit von Bädern ist in Eisenach kein wunder Punkt. Es gibt mehrere Hallenbäder im Umkreis. Im Schulamtsbereich finde Schwimmunterricht regelmäßig statt. Allerdings fällt Karsten Müller schon länger eine Veränderung auf: „Die wenigsten Kinder haben vor dem Schwimmunterricht in der 3. Klasse Erfahrungen mit dem Schwimmen gemacht.“ Etwa 80 Prozent von ihnen könnten noch gar nicht schwimmen. Unter 75 Kindern seien immer vier bis fünf Kinder, die überdies noch nie eine Schwimmhalle von innen gesehen hätten. Diesen falle es oft schwer sich ans Wasser zu gewöhnen. Auf der anderen Seite gäbe es Kinder, die in Vereinen sind und bereits sehr gut schwimmen könnten beziehungsweise schon Erfahrung haben. Die relativ hohe Anzahl von Kindern ohne frühen Bezug zum Schwimmen stehe im Gegensatz zu den guten Bedingungen, um Schwimmen zu lernen. Die Eintrittspreise für das Aquaplex sind aus Müllers Sicht angemessen. Schwimmlehrerin Ulrike Achard von Sportverein Wartburgstadt stellt klar: „Die Vorerfahrung mit Wasser ist für das spätere Schwimmenlernen extrem wichtig. Kinder die diese nicht gemacht haben, brauchen definitiv länger. Oft kommt es vor, dass sie gar zwei oder drei Kurse benötigen bis sie Schwimmen gelernt haben.“ Zahlreiche positive Erfahrungen hat Karsten Müller mit Kindern mit Migrationshintergrund gemacht, diese hätten zwar wenig Vorerfahrung, allerdings würden sie mit mehr Ehrgeiz und Spaß an die Sache gehen. Das mache oft fehlende Vorkenntnis wett. Die Drittklässler der Grundschule Treffurt werden wie andere auch mit einem Schulbus nach Eisenach zum Schwimmkurs gefahren. Um die Schwimmtauglichkeit müsste man sich keine Sorgen machen, sagt Schulleiterin Petra Nollner. Die Schule hätte bei Schwimmabzeichen noch sie so gute Ergebnisse erzielt. Für Karsten Müller sei das nicht verwunderlich, sieht er bei Grundschülern im ländlichen Raum doch allgemein mehr Vorkenntnisse für das Schwimmen als bei den Städtern. Eva Lützelberger, Vorsitzende der DLRG Ortsgruppe Eisenach, erkennt in den angeblich gesunkenen Fähigkeiten von jungen Kindern für die Schwimmausbildung keine Dramatik. „Es gab schon immer Schwimmanfänger auf verschiedenen Niveaus.“ Die Nachfrage nach Schwimmkursen sei jedenfalls hoch. Momentan würde für den DLRG-Anfängerschwimmkurs eine Wartezeit von neun bis zehn Monaten bestehen.