Sechs Menschen aktuell infiziert

Die aktuellen Fallzahlen der Corona-Infektionen im Wartburgkreis und der kreisfreien Stadt Eisenach liegen mit Stand 12. August, 13.30 Uhr bei 102 Infektionen im Wartburgkreis und 35 in Eisenach. Zwei Personen aus Eisenach und sechs Personen aus dem Kreis haben derzeit eine aktive Infektion. Die aktuelle Infizierten kommen aus Stadt Werra-Suhl-Tal (1), Gerstungen (1), Unterbreizbach (1), Krayenberggemeinde (1), Vacha (1) und Geisa. Von den insgesamt 137 Infizierten sind 123 genesen, teilt das Gesundheitsamt mit. In intensiv-medizinischer Betreuung befindet sich derzeit niemand. Sechs Menschen (vier in Eisenach und zwei im Wartburgkreis) seien nachgewiesen an den Folgen von Covid-19 gestorben.