Seebach: Rucksackabenteuer von der Südsee erzählt

Man muss schon ein wenig abenteuersüchtig sein und viel Fernweh im Blut haben, um allein, nur mit dem Rucksack auf dem Rücken und sparsamen Budget in die weite Welt hinaus zu ziehen und das noch als Frau. So manch eine würde schon, aber traut es sich dann doch nicht, dieses Abenteuer zu wagen - anders bei Tatjana Kröger aus Wildeck-Obersuhl. Die 57-jährige Lehrerin bereiste über 119 Länder auf allen Kontinenten der Welt, davon fünf Langzeitreisen über zwei Jahre lang. Auf Einladung des Freundeskreises der Bibliothek Seebach, berichtete sie am Freitagabend, 31. Januar, nun schon zum vierten Mal über ihre Reiseerlebnisse. Auch diesmal hatten wieder zahlreiche Besucher den Weg in das Klubhaus gefunden. Sie alle fieberten auf zauberhafte Begegnungen, die sie gern mit der Globetrotterin teilen wollten, wenn auch nur auf der Leinwand und nicht im Original.

Beim letzten Besuch stand ihre Weltreise im Mittelpunkt des Vortrages. Inzwischen sind darüber auch drei Reise-Bücher erschienen. Seit 18 Jahren ist sie mit ihren bildhaften Interpretationen in Hessen, Thüringen und Niedersachsen unterwegs und unterhält ein reiselustiges Publikum. Diesmal ging es um den Südpazifik und dessen Inseln. In vier Monaten besuchte sie dort sieben pazifische Staaten. Jede Insel, so sagt Tatjana Kröger, sei in ihrer Art einzigartig, betrachtet man die hohen Berge auf den Fidschi-Inseln und ihre Atolle oder brodelnde Lava auf Vanuatu. Allerdings bediente sie mit ihrer Erzählung und mit den dazu gehörigen Fotografien nicht unbedingt das klassische Klischee der Südsee mit Palmen, weißem Strand und azurblauem Meer. Auf vielen kleinen Inseln, weit ab von Festland, kämpfen die Menschen um ihre Existenz, auch wenn Hunger dort eher ein Fremdwort ist.

Begonnen mit Hawaii, das sich amerikanisch-europäisch modern bebaut, aber auch zerklüftet, ursprünglich in seiner Landschaft präsentiert, reiste die Globetrotterin nach Französisch-Polynesien, Samoa, dem offensichtlich sichersten Land der Welt, und weiter zu den winzig kleinen Tonga Inseln. Nur mit Rucksack erreichte die couragiert auftretende Frau ihre Ziele, zu denen auch die Salomon Inseln und Papua-Guinea zählten, mit angeheuerten Fahrzeugen, gewagt wirkenden Schiffen oder kleinen Passagier-Flugzeugen. Viele Kilometer legte sie auch allein oder in Begleitung von Einheimischen zu Fuß zurück, wie zum Beispiel den Aufstieg zu einem aktiven Vulkan an dessen Kesselrand sie die Nacht verbrachte und davon dem Publikum spektakuläre Bilder präsentierte. In der Pause und im Anschluss des über zweistündigen Dia-Vortrages traten die Besucher mit zahlreichen Fragen an die Weltenbummlerin heran. Sie versprach wieder zu kommen. Bereits Schülervorträge in der Regelschule und im Herbst eine Lesung über „Sehnsuchtsorte“ in der Bibliothek stehen fest im Terminplan.