Seebacher Haushalt mit Stoppzeichen

Der Haushalt 2020 der Gemeinde Seebach ist dann doch weitestgehend dem von Bürgermeister Gerrit Häcker (parteilos) eingebrachten Entwurf folgend mit großer Mehrheit im Gemeinderat beschlossen worden. Zwei Ratsmitglieder stimmten dagegen, eines enthielt sich der Stimme. Allerdings baute der Gemeinderat bei einigen investiven Ausgabepositionen Stopp-Zeichen ein. Das heiß dort darf die Verwaltung erst dann aktiv werden, wenn entweder der Bauausschuss oder der Gemeinderat selbst abschließend „Grünes Licht“ gegeben hat. Hausaufgaben für den Bürgermeister.

Eigentlich hatte das rund 6-Millionen-Euro schwere Zahlenwerk bereits im Dezember beschlossen werden sollen. Da hatte der Rat es aber von der Tagesordnung genommen, weil vor alle die CDU-Fraktion noch einige Fragen hatte.

Ein Beispiel sind da etwa die Kosten von rund 110.000 Euro, die unter den Stichworten Sanierung Gaststätte und Konzept Anbau für das Klubhaus im Haushalt vorgesehen sind. Da drängt die CDU darauf, dass die Sanierung der Gaststätte möglichst erst erfolgt, wenn man auch einen Pächter gefunden hat. Wenn die Gemeinde den Wünschen des Pächters folgend saniere, sei es besser möglich, dann auch einen langfristigen Pachtvertrag abzuschließen, so Markus Bartaune. Sebastian Töpfer (Freie Wähler) machte die Notwenigkeit einer Sanierung deutlich. „Die Gaststätte genügt bei weitem nicht mehr modernen Anforderungen. Da müssen wir was machen, wenn wir überhaupt einen Pächter finden wollen“.

Für Bürgermeister Häcker ist jüngst wieder deutlich geworden, dass das Konzept zum Betrieb des Klubhauses überarbeitet werden müsse. Auch ihn haben die Klagen von Besuchern und des Veranstalters der gerade gefeierten Strauß-Gala erreicht. „Wir bekommen viel Lob für das Klubhaus selbst, weil es eine gute Größe hat und die Technik stimmt, aber beim Rundherum muss etwas geschehen. Zu einer solchen Gala muss natürlich die Garderobe besetzt sein und es muss auch eine Versorgung geben“. Da müsse man Partner finden, die die stemmen können. „Die Gemeinde wird sicherlich keine Garderobenfrau anstellen können“. Wenn sich die Gemeinde da nicht etwas einfallen lasse, „verschenken wir nicht nur das Potential des Klubhauses, sondern wir gefährden es sogar“.

50.000 Euro stehen im Haushalt 2020 für die Sanierung von Wanderwegen rund um Seebach bereit. Foto: Peter Rossbach

Auch die 50.000 Euro, die für Sanierung von Wander- und Zufahrtswegen im Bereich Kreuz-/Kammweg/Teichhof im Etat stehen, sollen erst nach Gesprächen mit Anrainern und Nutzern freigegeben werden. „Die Qualität einiger Wege ist grenzwertig“, so Häcker. Er will die 50.000 Euro auch als Anreiz für die Anwohner und Nutzer aus Landwirtschaft, von anliegenden Gärten und Kleingärten verstanden wissen, gemeinsam die Wege wieder in einen nutzbaren, vorzeigbaren Zustand zu versetzen. Dies würde zudem für eine touristische Aufwertung sorgen.

Eine längere Debatte gab es dann noch zur Frage, ob die Stelle für Öffentlichkeitsarbeit/Marketing überhaupt oder wenigstens nur als 75-Prozent-Stelle nötig ist. Die CDU hat da so ihre Zweifel, dass eine kleine Gemeinde wie Seebach so etwas braucht. Bürgermeister Häcker fürchtet dagegen nicht, dass „uns im Bereich Marketing angesichts der vielen großen Projekte, die wir angeschoben haben, die Arbeit ausgeht. Eher im Gegenteil“.

Wenn die Industrie-Gemeinde Seebach attraktiven Wohnraum für Familien und Senioren schaffen und anbieten, Firmen für eine Ansiedlung gewinnen wolle, den vorhanden Unternehmen die Fachkräftesuche erleichtern und für das eigene MVZ einen Arzt begeistern wolle, „brauchen wir für die Gemeinde ein positives Image“. Man wolle ja die jetzige gute Infrastruktur der Gemeinde erhalten. Häcker: „Wir sind eben keine kleine Gemeinde, sondern viel mehr und wollen es auch bleiben“.