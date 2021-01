Segen der Sternsinger steckt in Briefkästen der Wartburgregion

Die Sternsinger Anna-Maria und Martin stecken die liebevoll gestalteten Briefpakete persönlich in die Briefkästen in der Wartburgregion.

Wartburgregion. Dieses Jahr ist alles anders. Sternsinger aus den katholischen Gemeinden Eisenach, Ruhla, Gerstungen und Treffurt können nicht wie gewohnt von Haus zu Haus ziehen. Die Einschränkungen durch die Corona-Verordnungen hindern Caspar, Melchior und Balthasar daran, über den Haustüren den Segenswunsch C.M.B. (Christus segne dieses Haus) anzubringen und zu singen.

Doch Not macht erfinderisch. Mitglieder der Elisabeth-Gemeinde in Eisenach haben sich etwas Originelles einfallen lassen. So werfen Sternsinger und Mitglieder der Gemeinde in diesen Tagen kontaktlos einen Brief, der den Segensaufkleber enthält, in den Briefkasten. Doch nicht nur der Segen steckt darin, wie Susanne Schremmer von der Elisabeth-Gemeinde in Eisenach berichtet.

Mit großer Unterstützung des Wartburgradios nahmen die Sternsinger eine CD mit Liedern, Texten und dem Segensspruch auf. Die Briefe wurden danach in den Familien liebevoll gepackt. Ein selbst gebastelter Stern im Umschlag soll vom Licht des Gottessohns in dunkler Zeit erzählen und der Segensaufkleber das ganze Jahr an Gottes Wegbegleitung erinnern.

„So schaffen es die Könige doch noch in den Häusern, Wohnzimmern der Familien und in verschiedenen Institutionen zu Gast zu sein“, sagt Schremmer. Bedacht werden zunächst natürlich Menschen, die schon in den letzten Jahren immer besucht wurden.

In Treffurt werden die Segensaufkleber ebenfalls in die Briefkästen gesteckt.

Die Haustürsegen für die Eisenacher Pfarrei sind in einem Gottesdienst bereits gesegnet worden, erzählt Schremmer. Wer möchte, kann auch selbst in einer kurzen Andacht, die dem Brief beiliegt oder beim Hören der CD um Gottes Segen für das neue Jahr bitten.

In dem Brief wird wie in den Jahren zuvor um Spenden für Kinder gebeten. Doch wie geht das ohne Spendenbüchse? „Dem Brief liegt ein Blatt mit einem Link und QR-Code bei, der zur Spendenseite führt, erklärt Schremmer. Auch eine Überweisung ist möglich. Alles Wichtige dazu liegt dem Brief bei.

Die Spenden sollen in diesem Jahr Kindern in der Ukraine zugutekommen. In dem Land gibt es viel existenzielle Armut. Viele Eltern arbeiteten im Ausland. Die Kinder wohnten oft bei Verwandten und finden Trost und Halt in Caritas-Zentren und Projekten, die von den Sternsingern unterstützt werden.

Die Eisenacher Sternsinger sind auch im Wartburgradio zu hören, am 6. Januar um 10 Uhr, am 7. Januar um 16 Uhr, am 13. Januar um 14 sowie am 14. Januar um 12 Uhr.

https://spenden.sternsinger.de/IwDkQ_Wd