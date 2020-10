Seit zehn Jahren Mediengestalterin aus Leidenschaft

Mit einem Seminar für Existenzgründerinnen ist Sophie Korsten vor zehn Jahren in ihre Selbstständigkeit gestartet. Die Eröffnung der Werbeagentur habe sich eher zufällig ergeben, erzählt die Eisenacherin. Neben der Gaststätte ihres Vaters wurde gerade ein Ladengeschäft leer, es gab Veränderungen an ihrer früheren Arbeit, so entstand die Idee für den eigenen Laden. „Ich hatte doch nichts zu verlieren“, erinnert sich Korsten heute. Seit zehn Jahren betreibt sie ihre Agentur Reine Drucksache in der Alexanderstraße.

Die Dienstleistungen sind vielfältig. Sie reichen vom Bedrucken von Kaffeetassen, Kissen oder T-Shirts bis zum Gestalten von Schaufenstern und der Beschriftung von Autos. Viele Kirmesvereine gehören zu ihrem festen Kundenstamm. Der Sommergewinn stattet sich wie etliche Betriebe mit passender Vereins- oder Unternehmenskleidung aus. Derzeit nimmt die Produktion individueller Schutzmasken immer mehr zu, erzählt Korsten. Nach dem Corona-Lockdown, der auch ihr Umsatzrückgänge beschert hat, läuft das Geschäft inzwischen wieder gut. „Es war die richtige Entscheidung“, sagt sie mit Blick auf die vergangenen zehn Jahre. Nicht nur, weil sie ihr eigener Chef sein und sich die Zeit einteilen kann, die Arbeit sei auch sehr abwechslungsreich und biete immer wieder Kundenkontakt. Zu ihren Kunden zählen Ladenbesitzer aus der gleichen Straße, aber auch Gastronomen der Stadt. Zum Jubiläum bekam die Unternehmerin Besuch vom Leiter des Regionalen IHK-Servicecenters, Wigbert Kraus. Er überreichte ihr eine Urkunde zum zehnjährigen Geschäftsjubiläum. Selbst Zeit für einen Plausch blieb, natürlich stand die Situation der Selbstständigen in der Corona-Zeit im Fokus der Unterhaltung. Kraus stellte neue Hilfen vor, die man derzeit in Anspruch nehmen kann. Doch Korsten ist froh, dass sie derzeit keine Hilfen benötigt. „Meine derzeitige Auftragslage ist gut“, meinte die Inhaberin optimistisch.