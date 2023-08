Selbtshilfegruppe in Eisenach: Austausch und Hilfe für Hörgeschädigte

Eisenach. Selbsthilfegruppe „Hören mit CI“ trifft sich in Eisenach.

Die Selbsthilfekontaktstelle des Wartburgkreises macht auf die Selbsthilfegruppe „Hören mit CI“ aufmerksam. Die Gruppe wurde 2020 gegründet und ist ständig offen für weitere Mitglieder.

In der Gruppe werden Informationen und ein Erfahrungsaustausch zum Cochlea-Implantat (CI) und allen Facetten der Hörbehinderung (auch Tinnitus und Morbus Menière) vermittelt. Ein CI ist eine Hörprothese für Gehörlose und Ertaubte, deren Hörnerv noch funktionsfähig ist, sowie für hochgradig Schwerhörige, bei denen die Versorgung mit einem Hörgerät nicht mehr ausreichend ist.

Derzeit hat die Selbsthilfegruppe 21 Mitglieder im Alter zwischen 55 und 65 Jahren. Man trifft sich regelmäßig im Versammlungsraum des DRK-Kreisverbandes in Eisenach, Rot-Kreuz-Weg 1, aber auch auch außerhalb. Anfragen zu den nächsten Treffen bitte per E-Mail an die Gruppenleitung (schwerhoerige-eisenach.info@web.de).

Die Selbsthilfekontaktstelle des Wartburgkreises ist unter folgenden Kontaktdaten erreichbar: Maike Schmidt, Landratsamt Wartburgkreis, Erzberger Allee 14, 36433 Bad Salzungen, Telefon: 03695/ 617 419, E-Mail: maike.schmidt@wartburgkreis.de.