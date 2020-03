Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Seminare zur Vereinsarbeit im Wartburgkreis

Das Landratsamt macht auf Seminare aufmerksam, die für die Vereinsarbeit im ländlichen Raum nützlich sind. Es geht um Fragen der Vereinsführung, Buchhaltung, Projektfinanzierung und Pressearbeit.

Das erste Kompaktseminar am 12. und 19. März, jeweils von 17 bis 20 Uhr, befasst sich mit den Grundlagen der Öffentlichkeitsarbeit für Vereine und Veranstaltungen. Der Journalist Henryk Balkow gibt Tipps, wie Projekte und Veranstaltungen in den Medien mehr Publikum bekommen. Des Weiteren werden die Funktionsweisen von Social-Media-Kanälen vorgestellt. Die Kompaktseminare finden im Kunstpavillon in der Eisenacher Wartburgallee statt und sind einzeln (10 Euro pro Veranstaltungstag) oder als Gesamtpaket (30 Euro für vier Termine) buchbar.

Für alle Seminare gibt es noch freie Plätze. Bei konkreten Fragen stehen die Referenten für eine individuelle Beratung zur Verfügung. Gern können sich Interessierte online über www.kulturlandbilden.de anmelden oder sich an die Ehrenamtsbeauftragte des Wartburgkreises, Marlen Fischer, unter der Telefon: 03695/615105 wenden. Die Kosten sind vom Teilnehmer zu tragen. Vereine und Verbände aus dem Wartburgkreis können bis 30. Juni für die Weiterbildungskosten einen Antrag auf Förderung gemeinnütziger ehrenamtlicher Tätigkeit stellen.

Das Antragsformular sowie alle weiteren Informationen sind online auf www.wartburgkreis.de unter der Rubrik Leben im Wartburgkreis – Gesellschaft – Ehrenamt zu finden.