Seniorensporttag in Eisenach

Eisenach. Zum Seniorensporttag wird am 5. September in die Werner-Aßmann-Halle eingeladen. Schnupperkurse und ein Fitnesstest gehören zum Programm.

Die Seniorenwoche wird in Eisenach am Dienstag, 5. September, mit einem Seniorensporttag in der Werner-Aßmann-Halle fortgesetzt. Von 10 bis 14 Uhr werden dort verschiedene Angebote vorgestellt, wie man sich im Alter fit und beweglich halten kann. Die Organisatoren legen ausdrücklich Wert darauf, dass eine Mitgliedschaft in einem Sportverein keine Voraussetzung ist, um an der Veranstaltung teilzunehmen. Jeder ist willkommen, der sich noch etwas sportlich betätigen und eben nicht einrosten möchte.

In verschiedenen Schnupperkursen können Teilnehmer testen, was am besten zu ihren Interessen und Fähigkeiten passt. Gemeinsame Veranstalter sind der Seniorenbeirat, die Freiwilligenagentur der Stadt Eisenach und der Kreissportbund Eisenach. Verschiedene Sportvereine und Übungsleiter haben das Programm zusammen gestellt.

Des Weiteren wird durch den Landessportbund Thüringen der Alltags-Fitness-Test (AFT) des Deutschen Olympischen Sportbunds (DOSB) angeboten. Damit können Interessierte ihre körperliche Fitness für den Alltag bestimmen lassen und gleichzeitig erfahren, wie sie im Vergleich zu anderen Testpersonengleichen Alters und Geschlechts abschneiden. Darüber hinaus gibt der Test Hinweise, wie es um die Selbstständigkeit in der Zukunft bestellt ist. Erstmals werden auch Vertreter des Thüringer Behinderten-und Rehabilitations-Sportverbands aus Erfurt vor Ort sein. Hauptanliegen des Fachverbandes ist es, behinderten, chronisch-kranken, leistungsgeminderten und älteren Menschen Möglichkeiten einer regelmäßigen sportlichen Betätigung mit medizinischer Überwachung im Rahmen eines vor Ort befindlichen Sportvereins zu bieten.

Seniorensporttag in der Werner-Aßmann-Halle, 5. September, 10 bis 14 Uhr