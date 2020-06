Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Serie von Autoaufbrüchen in Bad Salzungen

Mehrere Autos sind in Bad Salzungen aufgebrochen worden. So stellte ein Zeuge am Sonntag, gegen 13.30 Uhr, einen Daewoo in der Werrastraße in Bad Salzungen fest, an dem die Scheibe auf der Beifahrertür eingeschlagen sowie die Tür eingedellt war und informierte die Polizei.

Die Polizisten stellten weitere aufgebrochenen Fahrzeuge in der Fritz-Wagner-Straße, in der Burgseestraße, in der Willi-Steitz-Straße und in der Theo-Neubauer-Straße in Bad Salzungen fest. Auch hier waren den Angaben zufolge die Scheiben eingeschlagen und Außenspiegel abgetreten. Teilweise wurden die Autos auch durchwühlt.

Ob die Täter etwas gestohlen haben, ist derzeit noch unklar. Die genauen Tatzeiten sind ebenfalls nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zu den Autoaufbrüchen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 / 551-0 zu melden.

Weitere Blaulichtmeldungen