Das Landesverwaltungsamt hat Eisenach sieben Millionen Euro aus dem Fonds für notleidende Kommunen bewilligt. Zehn Millionen Euro waren beantragt worden. Für die fehlenden drei Millionen zum Ausgleich von Einnahmen und Ausgaben sollen Haushaltssperren erlassen werden, kündigte Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) am Freitag an. Der Haupt- und Finanzausschuss soll in einer Sondersitzung am Mittwoch entscheiden, welche Ausgaben auf Eis gelegt werden. Vorrangig betreffe das den Verwaltungshaushalt, kündige Wolf an. Auch Gelder, die für die neue Sporthalle im Industriedenkmal O1 geplant waren, aber dieses Jahr nicht als Baumaßnahmen umgesetzt werden, sollen mit einer Sperre versehen werden.