Sieben Wochen ohne Pessimismus

„Am Aschermittwoch ist alles vorbei“ – so haben die Närrinnen und Narren traurig gesungen. Jetzt beginnt die Fastenzeit. Vom Aschermittwoch bis zum Karsamstag. Sieben Wochen lang. Die Sonntage sind ausgenommen als kleine Atempausen.

Viele Menschen probieren aus, worauf sie verzichten können: Kalorien, Konsum, Überflüssiges. Viele machen dabei überraschend positive Erfahrungen. Dass neue Energie freigesetzt wird, dass die Lebensqualität steigt, dass weniger durchaus ein Mehr bedeuten kann. Dazu muss man kein religiöser Mensch sein.

Aber von dort kommt die Idee und die Praxis des Fastens. Islam, Judentum, Christentum – sie alle kennen Fastenzeiten.

Christen bereiten sich jetzt innerlich vor auf das Osterfest. Sie gehen den Leidensweg Jesu in Gedanken mit. Passionszeit heißt diese Zeit daher in der Kirche. In der evangelischen Kirche gibt es jedes Jahr ein Fastenmotto. Diesmal heißt es: „Zuversicht! Sieben Wochen ohne Pessimismus!“ Ganz schön gewagt in einer Zeit, in der viele Menschen eher zum Pessimismus tendieren.

Wo soll die Zuversicht auch herkommen angesichts des drohenden Klimawandels, der nicht enden wollenden Kriege und Krisen in der Welt, angesichts von Halle und Hanau? Da fällt die Zuversicht schwer. Doch was macht Pessimismus mit uns? Er lähmt. Er schleicht sich in unsere Gedanken.

Zum Pessimismus gehören Sätze wie: „Da kann man doch sowieso nichts ändern!“ oder „Die da oben machen doch immer, was sie wollen!“ Solche Sätze haben manchmal ihre Berechtigung. Aber wenn sie nur noch unser Denken und Handeln bestimmen, tun sie nicht gut. Sie lähmen uns, selbst aktiv zu werden. Zum Beispiel aufzustehen gegen Unrecht und Gewalt.

Gerade in Halle, Hanau und dieser Tage in Volkmarsen zeigt sich, wie wichtig es ist, wenn Menschen zusammenstehen und sich nicht lähmen lassen. Gemeinschaft schafft Zuversicht. Ein gutes Mittel gegen Pessimismus. Haben Sie noch mehr Ideen? Nur zu! Sieben Wochen sind dazu Zeit.