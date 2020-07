Sin Nombre trommeln zum Abschied öffentlich und laut

Eisenach. Die Samba-Gruppe Sin Nombre aus Eisenach gab zum Abschied aus ihrem Probedomizil Ernst-Abbe-Gymnasium am Theaterplatz am Mittwochabend eine unüberhörbare Kostprobe ihres Könnens. Nach fünf Jahren am Gymnasium probt die Trommelgruppe nun am Diakonischen Bildungsinstitut (DBI), wo mehr Platz ist. Den Weg dorthin bahnten zwei Ensemble-Mitglieder, die Mitarbeiter des DBI sind. Viele Passanten hielten ob der Show am Gymnasium inne. Der Wirt des nahen Delphi spendierte den Trommlern eine Runde.