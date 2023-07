Die Band Snowblind spielte gemeinsam mit der Percussionistin Leonie Klein auf dem Freigelände an der ehemaligen Ostkantine. Das Konzert war mit Lichtkunst verbunden.

Sinfonisches Wochenende in Eisenach ein Erfolg

Eisenach. Das Sinfonische Wochenende in Eisenach hat sich als Festival profiliert. Es bietet musikalische Vielfalt und besondere Orte.

Ein durchweg positives Fazit zieht die Stadtverwaltung Eisenach für das „Sinfonische Wochenende“, das zum fünften Mal stattgefunden und sich über fast zwei Wochen erstreckt hat.

Etwa 900 Menschen besuchten die Veranstaltungen in der Wandelhalle, im Stadtschloss und auf dem Gelände an der früheren Ostkantine des Automobilwerks Eisenach (AWE). Das Programm reichte von Rock und Jazz über Film- und Militärmusik bis zu Gospel und Klassik. Das Freikonzert mit der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach füllte alle Stühle der Wandelhalle. Als Abschluss unter dem Motto „Tanzen möcht‘ ich“ lockte es die meisten Besucherinnen und Besucher an. Das frühere AWE-Gelände war erstmals einbezogen. Dort spielte die Eisenacher Band Snowblind mit der Percussionistin Leonie Klein, begleitet von Lichtkunst. Über einen Barcode konnte das Publikum die Farben selbst mischen.

Auch die Konzerte des Luftwaffenmusikkorps aus Erfurt und des Polizeiorchesters Thüringen sind beim Publikum gut angekommen. Die intime Kammermusik im Rokokosaal und der Auftritt des Gospelchors stehen für die Vielschichtigkeit der Reihe.

Rund 400 Euro kamen als Spenden für aus der Ukraine geflüchtete Menschen zusammen. Die Stadt bedankt sich bei allen Mitwirkenden und Helfern.