Situation im St.-Georg-Klinikum Eisenach sehr angespannt

Eisenach 59 Patienten werden in Eisenach auf der Isolierstation betreut.

Eisenach. "Sehr angespannt", so bezeichnet Geschäftsführer Thomas Breidenbach die Lage am Eisenacher St.-Georg-Klinikum. Weil die Zahl der mit Corona-Symptomen behandlungsbedürftigen Menschen weiter stieg, wurde im Krankenhaus bereits an Heiligabend eine weitere, die dritte Isolierstation eröffnet. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Klinikum ist keine öffentliche Teststation

Mit Stand 27. Dezember, 13 Uhr, wurden dort 59 Patienten auf den Isolierstationen betreut. Sechs Menschen mit schwereren Symptomen müssen auf der Intensivstation behandelt werden. Breidenbach hat zudem eine Bitte. "Unsere Notaufnahme ist keine öffentliche Teststation". Es erschwere den Kolleginnen und Kollegen dort die Arbeit zusätzlich, wenn dort Menschen hinkämen und manchmal auch sehr penetrant eine Testung forderten, damit sie ihre Verwandten besuchen könnten. "Das können wir nicht leisten". Auch die Schnelltests würden ja eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen, dafür sei eine Notaufnahme personell nicht ausgelegt.

Zudem benötige das Klinikum die vorhandenen Kapazitäten für die regelmäßigen Tests der eigenen Mitarbeiter und der Patienten, sobald diese wegen auftretender Symptome oder anderen Erfordernissen getestet werden müssten.