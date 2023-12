So klingt die Bergweihnacht im Eisenacher Bürgerhaus

Eisenach Patrick Lindner und weitere Stars der Volksmusik gestalten die Weihnachtsrevue im Eisenacher Bürgerhaus.

Die Weihnachtsrevue ist am Freitag, 8. Dezember, ab 16 Uhr, zu Gast im Bürgerhaus in der Eisenacher Ernst-Thälmann-Straße. Wie die Veranstalter mitteilten, kann Alexandra Hofmann nicht am Konzert teilnehmen. Neu gebucht wurden die Grand-Prix-Sieger der Volksmusik, Vincent & Fernando aus Südtirol. Weiter sind Patrick Lindner, Nadin Meypo und Geri der Klostertaler zu erleben. Die Stars der Volksmusik und Schlager-Szene wollen ihre Gäste aus dem Trubel der Vorweihnachtszeit in die Welt der klingenden Bergweihnacht entführen und versprechen ein stimmungsvolles Konzert mit Zeit zum Träumen und Abschalten.

Tickets gibt es im Thüringer Ticketshop über Telefon 0361 2275227.