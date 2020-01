Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

So schwer ist das gar nicht

Nun haben wir es also geschafft, wir sind glücklich im neuen Jahr, ja sogar in einem neuen Jahrzehnt angekommen. Werden die nächsten Jahre wieder „Goldene Zwanziger“? Obwohl ich von Haus aus großer Optimist bin, darf man da wohl etwas skeptisch sein. Wer sich in der Welt gerade so umschaut und Kriege, Umweltkatastrophen, Hungersnöte, Flüchtlingswellen und (um es freundlich zu formulieren) sonderbar-schrecklich agierende Machthaber beobachtet, kann da nur Bedenken haben. Ein wenig goldener Schimmer würde mir für die kommenden Monate schon genügen.

In der Region Eisenach und Wartburgkreis ist es wie eigentlich immer: Der Start ins neue Jahr geht langsam, behäbig oder behutsam voran. Wie man es auch immer nennen will – ab Montag wird sich das stetig steigern. Da macht übrigens erstmals, seit ich mich erinnern kann, die Gemeinde Seebach den Auftakt. Dort steht schon am Montag eine Hauptausschusssitzung samt wohl nicht ganz einfacher Etatdebatte an. Die übrigen Kommunen werden dann nach und nach folgen. So wird das politische Leben wieder Fahrt aufnehmen, vielleicht hat sich ja der eine oder die andere einen guten Vorsatz überlegt: nicht mehr hetzen, freundlicherer Umgang mit einander, Sachlichkeit. Das fänd’ ich gut. Bitte ausprobieren, so schwer ist nämlich gar nicht.