Eisenach. Kaltes Wetter sorgte für einen späteren Start der Arbeiten.

In der vergangenen Woche begann das Fachgebiet Grünflächen mit der Sommerbepflanzung der Eisenacher Innenstadt. In diesem Jahr erfolgte sie etwas später, wegen der zuletzt kalten Nächte.

Am Dienstag setzten die städtischen Gärtner erste Blumen im denkmalgeschützten Kartausgarten in die Erde. Insgesamt schmücken den Kartausgarten nun etwa 8080 Pflanzen in verschiedenen sommerlichen Sorten und Farben. Unter anderem wurden Verbenen, Studenten- und Eisblumen in die Beete gebracht, sowie Bepflanzungen im Bereich des Teezimmers vorgenommen.

Wie auch im vergangenen Jahr erhält neben dem Kartausgarten auch der Theaterplatz, die Schalen im Stadtgebiet, das Reuter-Wagner-Museum und das Karl-Alexander-Denkmal neuen Sommerflor. Dort schmücken unter anderem Eisblumen, Petunien oder Eisenkraut die Plätze.

Auch das Rathaus, Markt 1 und Markt 22, erhält Balkonkästen mit Pelargonien. Vor und dem Rathaus und auf dem Lutherplatz befinden sich jeweils zwei Blumentürme mit Geranien. Auch die Friedhofsgärtner bepflanzen wieder liebevoll Ehrengräber und Schalen.

„Es ist schön, Eisenach so blühen zu sehen. Die sommerliche Bepflanzung mit den tollen Farben bringt hoffentlich auch den Eisenacher Bürgerinnen und Bürgern und unseren Gästen Freude“, so Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke).

Für ein buntes Sommerflair sorgen nun etwa 13.000 Pflanzen in 25 Arten. Allein der Materialwert inklusive der Blumentürme beläuft sich auf etwa 10.400 Euro.

Die Pflanzungen der Stadt werden Schritt für Schritt den immer wärmer werdenden Sommern angepasst. Männertreu bewährt sich beispielsweise in extrem trockenen Sommern nicht mehr. Eine Alternative könnte Leberbalsam, Ageratum, sein, dies möchte das Fachgebiet Grünflächen dann im nächsten Jahr umsetzen.

Die diesjährige Pflanzung ist deutlich von Studentenblumen (Tagetes) geprägt. Dies hat einen Grund: zwar gilt die Studentenblume bei Gärtnern in feuchten Sommern als „Schneckenfutter“, aber sie kommt mit wärmeren Temperaturen deutlich besser zurecht als andere Pflanzen. Zudem fördert Tagetes die Bodengesundheit. Ihre Wurzeln sondern Stoffe aus, welche Schädlinge im Boden (Nematoden) bekämpfen. Das sei biologischer Pflanzenschutz, der auch noch gut aussieht. Ausgerechnet vor der Bepflanzung des Eisenacher Kartausgartens stießen die Gärtner auf große Mengen Müll und Unrat im Bereich der Königswiese.

Der bunte Sommerflor soll nun für eine Aufwertung des Stadtbildes sorgen und die Eisenacher Bürger und ihre Gäste erfreuen.