Sommerfest in Seebach

Seebach. Der Heimatverein Seebach lädt zum Sommerfest ein. Gleichzeitig können die Heimatstuben besichtigt werden.

Der Heimatverein Seebach veranstaltet am Sonntag, 5. August, ab 14.30 Uhr ein Sommerfest an den Heimatstuben in der Hauptstraße. Stände mit alter und neuer Handwerkskunst laden Jung und Alt zum Anschauen, Mitmachen und Kaufen ein. Die Werrataler Landfrauen sind mit von der Partie und bringen beispielsweise ihre Spinnräder mit. Die Goldbergmusikanten und die Werrataler Musikanten sorgen für Livemusik. Eine Hüpfburg ist aufgebaut. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Zum Angebot gehören Huller Flammkuchen und selbst gebackene Kuchen. Die Heimatstuben können besichtigt werden. In den Räumen wird die Geschichte des Ortes vorgestellt, von der ersten urkundlichen Erwähnung bis zu den großen Veränderungen Anfang der 1970er Jahre mit dem Bau der Maschinenfabrik und der Neubaublocks.